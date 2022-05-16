Житель Пензы лишился более 126 тыс. рублей, поверив позвонившему ему «сотруднику банка» Криминал

Пенза, 16 мая 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1978 года рождения после звонка неизвестного, который представился сотрудником банка и сообщил, что злоумышленники пытаются списать деньги с его счета, лишился более 126 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом предотвращения действий мошенников попросил мужчину продиктовать реквизиты банковской карты и код подтверждения, поступивший в SMS, что он и сделал.

«После предоставления информации мужчине на телефон поступило оповещение о том, что с его счета списаны деньги в размере более 126 тыс. рублей. О подобных способах обмана потерпевшему было известно», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».