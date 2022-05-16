Жительница Пензы лишилась более 240 тыс. рублей при их «зачислении» на «счет-сейф» Криминал

Пенза, 16 мая 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1991 года рождения после звонка неизвестного, который представился сотрудником финансового отдела банка, лишилась более 240 тыс. рублей при их «зачислении» на «счет-сейф».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Незнакомец сообщил, что происходит отключение банковской программы. Для сохранения денежных средств их необходимо перевести на накопительный «счет-сейф». Следуя инструкциям телефонного собеседника, женщина перевела с банковского счета и банковской карты денежные средства в общей сумме 242 тыс. рублей на продиктованный незнакомцем банковский счет. Спустя некоторое время потерпевшая поняла, что ее обманули», — говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».