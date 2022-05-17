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В Пензе пенсионерка передала 540 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает внучке

09:55 | 17.05.2022 | Криминал

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Пенза, 17 мая 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1936 года рождения после звонка неизвестной, которая голосом, похожим на голос ее внучки, сообщила, что попала в ДТП и ей нужны деньги, чтобы избежать уголовной ответственности, передала незнакомому мужчине 540 тыс. рублей.

В Пензе пенсионерка передала 540 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает внучке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Лжевнучка пояснила, чтобы ее не привлекали к уголовной ответственности, необходимо передать денежные средства мужчине, который прибудет по месту жительства пенсионерки. Женщина согласилась. Через некоторое время в своей квартире она передала незнакомому мужчине денежные средства в размере 540 тыс. рублей. После этого она догадалась позвонить на действующий абонентский номер внучке и поняла, что ее обманули», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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