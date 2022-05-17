В Пензе пенсионерка передала 540 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает внучке Криминал

Пенза, 17 мая 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1936 года рождения после звонка неизвестной, которая голосом, похожим на голос ее внучки, сообщила, что попала в ДТП и ей нужны деньги, чтобы избежать уголовной ответственности, передала незнакомому мужчине 540 тыс. рублей.

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«Лжевнучка пояснила, чтобы ее не привлекали к уголовной ответственности, необходимо передать денежные средства мужчине, который прибудет по месту жительства пенсионерки. Женщина согласилась. Через некоторое время в своей квартире она передала незнакомому мужчине денежные средства в размере 540 тыс. рублей. После этого она догадалась позвонить на действующий абонентский номер внучке и поняла, что ее обманули», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».