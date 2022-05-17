Задержаны злоумышленники, похитившие кровельный материал с крыши дома в Мокшанском районе Криминал

Пенза, 17 мая 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые похитили кровельный материал с крыши дома, расположенного в селе Азясь Мокшанского района Пензенской области.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась жительница райцентра и сообщила, что в период с октября 2021 года по май 2022 года неизвестные с крыши ее дома украли 63 кв. метра кровельного металла, ориентировочная стоимость похищенного — 14 тыс. рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска Мокшанского района совместно с УУР УМВД России по Пензенской области был проведен комплекс мероприятий, в результате которых были установлены личности подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались безработные местные жители 1983 и 1995 годов рождения. Мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемые признались в совершении преступления и в содеянном раскаялись. Похищенное сдали в пункт приема лома металла», — сказано в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».