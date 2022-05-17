Житель Пензы оформил на себя кредит и перевел мошенникам более 300 тыс. рублей Криминал

Пенза, 17 мая 2022. PenzaNews. 30-летний житель Пензы после звонка незнакомца, который представился сотрудником службы безопасности банка, оформил на себя кредит и перевел мошенникам более 300 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе беседы звонивший предупредил мужчину, что на его имя неизвестные пытаются оформить кредит, и предложил ему самому это сделать, а деньги перевести на «безопасный счет».

«Пензенец поверил собеседнику и через мобильный банк оформил кредит на свое имя. После этого мужчина проследовал к ближайшему банкомату, через который перечислил более 300 тыс. рублей на счет банковской карты мошенников. Когда операция по переводу денег была завершена, потерпевший неоднократно пытался связаться с «представителем банка», но тот на связь не выходил. Только после этого мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».