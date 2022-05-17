Житель Заречного обвиняется в причинении смерти брату Криминал

Пенза, 17 мая 2022. PenzaNews. 34-летний житель Заречного Пензенской области обвиняется в причинении смерти брату.

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«По данным следствия, вечером 1 мая 2022 года обвиняемый вместе с братом и приятелем последнего распивал спиртное в квартире по месту жительства в городе Заречном. Через некоторое время потерпевший дал брату денежные средства и попросил его вместе со знакомым сходить в магазин для дополнительного приобретения алкоголя. После возвращения домой молодой человек начал высказывать родственнику претензии по поводу того, что тот отдал ему не всю сдачу. Тот уверял, что вернул все оставшиеся деньги. На этой почве между ними возник конфликт, переросший в борьбу. Приятель покинул квартиру. После того, как братья разошлись по комнатам, старший из них взял нож, подошел к потерпевшему и нанес им один удар в поясничную область», — говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте следственного управления СКР по Пензенской области.

Из него следует, что злоумышленник сам вызвал скорую помощь, однако спасти молодого человека не удалось: он скончался в больнице на следующий день.

«Житель Заречного задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — добавляется в тексте.