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До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензы за кражу товара из спортивного магазина

10:58 | 18.05.2022 | Криминал

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Пенза, 18 мая 2022. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы за совершение кражи товара из спортивного магазина.

До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензы за кражу товара из спортивного магазина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением гражданка 1993 года рождения, работающая специалистом магазина по продаже спортивной одежды. Женщина пояснила, что из торгового зала неизвестный совершил хищение трех пар шорт различных брендов и сумки-шоппера. Стоимость неоплаченной покупки составила около 3 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого — им оказался мужчина 1982 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Злоумышленник дал признательные показания. Похищенное изъято. По данному факту в отделе дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

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