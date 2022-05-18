До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензы за кражу товара из спортивного магазина Криминал

Пенза, 18 мая 2022. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы за совершение кражи товара из спортивного магазина.

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«В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением гражданка 1993 года рождения, работающая специалистом магазина по продаже спортивной одежды. Женщина пояснила, что из торгового зала неизвестный совершил хищение трех пар шорт различных брендов и сумки-шоппера. Стоимость неоплаченной покупки составила около 3 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого — им оказался мужчина 1982 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Злоумышленник дал признательные показания. Похищенное изъято. По данному факту в отделе дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.