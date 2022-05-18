Под Пензой охранник ТЦ похитил около 20 тыс. рублей из кошелька покупательницы Криминал

Пенза, 18 мая 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит охраннику торгового центра под Пензой, похитившему около 20 тыс. рублей из кошелька покупательницы, который она потеряла на входе в магазин.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина обнаружила пропажу только на кассе, когда стала расплачиваться за покупки; о случившемся она сообщила в администрацию ТЦ, где ей ответили, что кошелек найден, однако денег в нем нет.

«Полицейские вместе с представителями администрации торгового центра изучили записи камер видеонаблюдения. Ее кадры зафиксировали момент, как посетители передают портмоне потерпевшей сотруднику службы безопасности. В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался житель города Пензы 1979 года рождения, являющийся сотрудником службы безопасности этого магазина. Мужчина вину свою признал. Полицейским он рассказал, что кошелек нашли и передали ему посетители. После этого он прошел в подсобное помещение, где забрал из портмоне всю сумму, а кошелек вернул администратору», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что похищенные денежные средства у подозреваемого были изъяты в полном объеме и возвращены потерпевшей.

«По данному факту в следственном отделе ОМВД России по Пензенскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ», — сказано в тексте.