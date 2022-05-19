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Директор пензенского драмтеатра Александр Фомин подозревается в получении взятки

08:05 | 19.05.2022 | Криминал

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Пенза, 19 мая 2022. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» возбуждено при взаимодействии сотрудников региональных управлений ФСБ и СКР в отношении директора пензенского областного драмтеатра имени А.В. Луначарского Александра Фомина.

Директор пензенского драмтеатра Александр Фомин подозревается в получении взятки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый получил от жителя Пензы взятку в размере 30 тыс. рублей за заключение договоров на музыкальное оформление двух спектаклей. Часть взятки была передана ему в марте 2022 года, оставшиеся 20 тыс. рублей — 17 мая 2022 года. Факт получения взятки зафиксирован сотрудниками УФСБ и СУ СК России по Пензенской области. Денежные средства изъяты в ходе осмотра места происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

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