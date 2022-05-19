Жительница Пензенского района лишилась более 330 тыс. рублей после общения с «сотрудником банка» Криминал

Пенза, 19 мая 2022. PenzaNews. Жительница Пензенского района 1999 года рождения лишилась более 330 тыс. рублей после общения по телефону с неизвестным, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что для отмены ранее оформленного кредита необходимо перевести одобренную сумму на «страховой счет» и продиктовать пароль от личного кабинета.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Девушка, следуя инструкциям мнимого специалиста, сообщила ему пароль, а в салоне связи сняла и перевела на карту банка незнакомца 268 тыс. рублей. Через некоторое время виртуальный специалист вновь перезвонил и сообщил об оформлении на ее имя кредита. Гражданка опять продиктовала злоумышленнику пароль от личного кабинета, после чего ей поступило сообщение о переводе денежных средств с ее банковской карты в сумме 64 тыс. рублей на неизвестный расчетный счет. Общий ущерб, причиненный действиями злоумышленника, составил 332 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».