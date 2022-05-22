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Жительница Пензы лишилась почти 38 тыс. рублей, купив на сомнительном сайте путевку в Абхазию

10:26 | 22.05.2022 | Криминал

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Пенза, 22 мая 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1986 года рождения лишилась около 38 тыс. рублей, купив на сомнительном сайте путевку в Абхазию, которая предлагалась со скидкой 25%.

Жительница Пензы лишилась почти 38 тыс. рублей, купив на сомнительном сайте путевку в Абхазию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, найдя на одном из сайтов объявление об отдыхе в Абхазии, женщина позвонила по указанному номеру и после разговора с неизвестной, которая попросила ее перейти по определенной ссылке, ввела реквизиты своей банковской карты и оплатила путевку стоимостью 37 тыс. 800 рублей.

«Как только платеж был подтвержден, злоумышленница перестала выходить на связь, а сайт оказался недоступным. Кроме того, в интернете потерпевшая увидела негативные отзывы о данном ресурсе», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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