Жительница Пензы лишилась почти 38 тыс. рублей, купив на сомнительном сайте путевку в Абхазию Криминал

Пенза, 22 мая 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1986 года рождения лишилась около 38 тыс. рублей, купив на сомнительном сайте путевку в Абхазию, которая предлагалась со скидкой 25%.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, найдя на одном из сайтов объявление об отдыхе в Абхазии, женщина позвонила по указанному номеру и после разговора с неизвестной, которая попросила ее перейти по определенной ссылке, ввела реквизиты своей банковской карты и оплатила путевку стоимостью 37 тыс. 800 рублей.

«Как только платеж был подтвержден, злоумышленница перестала выходить на связь, а сайт оказался недоступным. Кроме того, в интернете потерпевшая увидела негативные отзывы о данном ресурсе», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».