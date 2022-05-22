Житель Никольска осужден за убийство собутыльника Криминал

Пенза, 22 мая 2022. PenzaNews. Житель Никольска Пензенской области 1992 года рождения осужден за убийство собутыльника.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 20 января 2022 года в Никольске злоумышленник, находясь у себя дома, вместе с приятелем распивал спиртное. Через некоторое время хозяин квартиры решил лечь спать, потерпевший настаивал на продолжении совместного употребления алкоголя и общении. Мужчина вновь ответил отказом, гость начал его оскорблять. Разозлившись, он ударил потерпевшего рукой по лицу. Со слов злоумышленника, приятель продолжил высказывать в его адрес оскорбления. После чего хозяин жилища проследовал на кухню, взял нож, вернувшись в комнату, стащил потерпевшего с дивана на пол и нанес ему множественные удары ножом в область живота, грудной клетки и головы. Осознав, что оппонент скончался на месте происшествия, он самостоятельно пришел в отдел полиции и сообщил о совершенном убийстве», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабеж, угрозу убийством, уклонение от административного надзора и другие преступления.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и последующего ограничения свободы сроком один год. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.