Жительница Пензы лишилась 100 тыс. рублей после беседы с «сотрудником банка» Криминал

Пенза, 23 мая 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1967 года рождения лишилась 100 тыс. рублей после телефонного общения с «сотрудником службы безопасности банка», которому она продиктовала реквизиты своей карты и код, поступивший в SMS.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший получил эти данные под предлогом предотвращения входа неизвестных лиц в ее личный кабинет.

В пресс-релизе указано, что после того, как женщина выполнила просьбу незнакомца, она обнаружила, что с ее карты произошло списание 100 тыс. рублей.

«О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — отмечается в тексте.

В нем добавляется также, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».