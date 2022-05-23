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Житель Пензы отправится в колонию за угон автомобиля у своего знакомого

12:39 | 23.05.2022 | Криминал

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Пенза, 23 мая 2022. PenzaNews. 42-летний житель Пензы, который ранее уже был судим за преступления против личности и собственности, получил реальный срок за угон автомобиля у своего знакомого.

Житель Пензы отправится в колонию за угон автомобиля у своего знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что 7 марта 2022 года подсудимый приехал в село Малая Сердоба Малосердобинского района в гости к своему 47-летнему знакомому. В этот день мужчины вместе распивали спиртные напитки, после чего легли спать. Утром 8 марта злоумышленник решил уехать в Пензу. Обнаружив, что его знакомый спит, он без разрешения владельца взял ключи от автотранспортного средства марки Volkswagen Jetta, принадлежащего потерпевшему. Завладев автомобилем, злоумышленник доехал до микрорайона Кривозерье города Пензы, где у него закончился бензин. После этого он оставил машину и отправился по своим делам. В судебном заседании пензенец признал вину в полном объеме», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем указано, что в соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание по совокупности приговоров в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу», — добавляется в пресс-релизе.

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