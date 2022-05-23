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Жителю Никольского района вынесен приговор за заведомо ложный донос о совершении преступления

16:46 | 23.05.2022 | Криминал

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Пенза, 23 мая 2022. PenzaNews. 37-летний житель Никольского района Пензенской области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

Жителю Никольского района вынесен приговор за заведомо ложный донос о совершении преступления. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что утром 9 февраля 2022 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в муниципальный отдел МВД РФ «Никольский» для оформления административного материала по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». В отделе полиции правонарушитель написал заявление, в котором сообщил заведомо ложные сведения о том, что старший участковый уполномоченный полиции нанес ему удар ногой по лицу. По данному сообщению о преступлении городищенским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пензенской области проведена доследственная проверка, в рамках которой установлено, что сотрудник полиции противоправных действий в отношении заявителя не совершал», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем отмечается, что в ходе следствия и судебного разбирательства мужчина признал вину в совершении инкриминируемого деяния.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 9 месяцев. Приговор вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.

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