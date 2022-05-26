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В Пензе вынесен приговор осужденному за покушение на дачу взятки сотруднику колонии

09:49 | 26.05.2022 | Криминал

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Пенза, 26 мая 2022. PenzaNews. Суд в Пензе признал 42-летнего осужденного виновным по уголовному делу о покушении на дачу взятки сотруднику колонии, которое было расследовано СУ СКР по Пензенской области при взаимодействии с представителями региональных управлений ФСБ и ФСИН.

В Пензе вынесен приговор осужденному за покушение на дачу взятки сотруднику колонии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в конце ноября 2021 года осужденный, отбывающий наказание в одной из исправительных колоний за совершение нескольких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, предложил младшему инспектору группы надзора отдела безопасности исправительного учреждения за взятку в размере 30 тыс. рублей пронести и передать ему запрещенные к получению, хранению и использованию на территории колонии предметы — два мобильных телефона и два USB-провода», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что сотрудник колонии проинформировал уполномоченные органы о склонении его к совершению незаконных действий; в итоге в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий представителями УФСБ и ОСБ УФСИН России по Пензенской области вечером 6 декабря 2021 года при передаче взятки был задержан посредник.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния осужденный признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы, по совокупности приговоров окончательно назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.

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