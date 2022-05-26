В Пензенском районе полицейские задержали мужчину, ранившего ножом знакомого своей возлюбленной Криминал

Пенза, 26 мая 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Пензенского района, ранившего ножом знакомого своей возлюбленной.

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«В дежурную часть ОМВД России по Пензенскому району поступила информация от сотрудников медицинского учреждения о том, что к ним доставлен мужчина 1993 года рождения со сквозным проникающим ранением правого плеча с повреждением плечевой артерии. Согласно заключению эксперта, нанесенные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 32-летний житель Пензенского района. Мужчина дал признательные показания и в содеянном раскаялся», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что, со слов подозреваемого, у них с потерпевшим возник конфликт, причиной которого стало решение его девушки уйти от него.

«В квартире по месту произошедших событий потерпевший оказался по просьбе знакомой для поддержки, чтобы она беспрепятственно могла собрать вещи и уйти от сожителя. В этот момент между мужчинами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Потерпевший пытался сдерживать разбушевавшегося мужчину, а тот схватил нож и ударил им заявителя», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», в отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.