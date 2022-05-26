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Житель Пензенского района лишился более 200 тыс. рублей при покупке стройматериалов

11:24 | 26.05.2022 | Криминал

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Пенза, 26 мая 2022. PenzaNews. 33-летний житель Пензенского района лишился более 200 тыс. рублей при покупке строительных материалов по объявлению в интернете.

Житель Пензенского района лишился более 200 тыс. рублей при покупке стройматериалов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в конце марта на одном из сайтов мужчина обнаружил объявление о продаже пеноблоков, позвонил по указанному телефону и, договорившись о цене и сроках поставки, несколькими переводами перечислил более 200 тыс. рублей на различные банковские счета, которые указал собеседник.

Из текста следует, что до настоящего времени строительные материалы заказчику не поступили, а продавец перестал выходить на связь.

В пресс-релизе уточняется также, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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