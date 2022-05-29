Арестован житель Пензы, избивший до смерти лежавшего на лавочке мужчину Криминал

Пенза, 29 мая 2022. PenzaNews. Суд арестовал жителя Пензы 1986 года рождения, который избил в лесополосе на Западной поляне лежавшего на лавочке мужчину, в результате чего тот умер.

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«По данным следствия, после 22.00 22 мая 2022 года в лесополосе недалеко от улицы Ленинградской в городе Пензе обвиняемый, находившийся в состоянии опьянения, увидел лежащего на лавочке мужчину и решил привести его в чувства. Последний, с его слов, также находился в состоянии опьянения. В ходе допросов злоумышленник пояснил, что потерпевший был недоволен тем, что обвиняемый его разбудил; мужчина начал оскорблять его, между ними произошел конфликт. Злоумышленник нанес несколько ударов руками и ногами по голове и телу потерпевшего, веткой причинил ему ранение гортани. После избиения обвиняемый обратился к прохожему и попросил вызвать скорую медицинскую помощь», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что от полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице 25 мая.

«Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в пресс-релизе.