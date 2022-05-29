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Жительница Пензы перечислила на «безопасный счет» почти 400 тыс. рублей

12:12 | 29.05.2022 | Криминал

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Пенза, 29 мая 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1977 года рождения лишилась почти 400 тыс. рублей после звонка неизвестного, который представился сотрудником банка и сообщил, что в связи с введенными санкциями в отношении кредитно-финансового учреждения ей необходимо поменять карту, для чего попросил перечислить все денежные средства на «безопасный счет».

Жительница Пензы перечислила на «безопасный счет» почти 400 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина, следуя указаниям незнакомца, через онлайн-приложение перечислила на два предоставленных злоумышленником счета 394 тыс. рублей.

«Позже женщина осознала, что стала жертвой мошенников. О подобных способах совершения преступлений заявительница была осведомлена», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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