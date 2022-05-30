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Житель Шемышейского района задержан по подозрению в краже металлической кровли

11:33 | 30.05.2022 | Криминал

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Пенза, 30 мая 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя Шемышейского района Пензенской области, подозреваемого в краже металлической кровли.

Житель Шемышейского района задержан по подозрению в краже металлической кровли

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ОМВД России по Шемышейскому району с заявлением обратилась местная жительница 1961 года рождения. Заявительница пояснила, что в декабре 2021 года при неизвестных обстоятельствах с крыши ее домовладения, расположенного в селе Русская Норка, была похищена металлическая кровля. Ущерб, причиненный действиями злоумышленников, составил 3 тыс. 200 рублей. Сотрудники уголовного розыска в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что к преступлению причастен 30-летний местный житель», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Из него следует, что после задержания мужчина сознался в содеянном и пояснил, что сдал похищенное в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В пресс-релизе уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении фигуранта избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — отмечается в тексте.

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