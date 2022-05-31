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Полицейские ищут разбивших окна в здании бывшего ресторана «Макдоналдс» в Пензе

10:40 | 31.05.2022 | Криминал

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Пенза, 31 мая 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции ищут злоумышленников, которые разбили окна в здании бывшего ресторана быстрого питания «Макдоналдс» в Пензе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Полицейские ищут разбивших окна в здании бывшего ресторана «Макдоналдс» в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поступило заявление от администратора здания. Сотрудники полиции проводят проверку. Принимаются меры по установлению лиц, совершивших данное деяние», — сказала собеседница агентства.

Ранее в соцсетях появились кадры со зданием на площади имени В.И. Ленина в Пензе, где располагался «Макдоналдс»: видны разбитые окна, а на дверях краской выведены буквы Z и V.

Американская сеть фастфуда «Макдоналдс» в марте приостановила свою деятельность в России, а позже объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Открытие «Макдоналдс» под новым брендом ожидается 12 июня.

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