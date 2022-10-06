23:33:46 Понедельник, 10 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Никольском районе мужчина предстанет перед судом за покушение на убийство

13:46 | 06.10.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 6 октября 2022. PenzaNews. 64-летний житель Никольского района Пензенской области обвиняется в покушении на убийство молодого человека 2001 года рождения.

В Никольском районе мужчина предстанет перед судом за покушение на убийство. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 18 мая 2022 года в Никольском районе обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, испытывая неприязненные отношения к пасынку, начал высказывать последнему претензии по поводу того, что он пригласил в дом своего приятеля, не помогает по хозяйству и не работает. Молодой человек в ответ оскорбил обвиняемого. Мужчина взял на кухне охотничий нож и нанес им лежащему на диване потерпевшему один удар в область грудной клетки», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что молодой человек и его приятель выбежали из комнаты, после чего направились к соседям, которые вызвали скорую помощь, потерпевший был незамедлительно госпитализирован.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что ему причинен тяжкий вред здоровью», — уточняется в пресс-релизе.

В тексте указано также, что в ходе следствия обвиняемый содержался под стражей, в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 347 случаев заражения коронавирусом В Пензе мужчина предстанет перед судом за убийство сожительницы
Полицейские разыскивают неизвестного, который поджег дачный дом в Лунинском районе В Пензенской области за сутки подтверждено 323 случая заражения коронавирусом
Профилактическое мероприятие «Автокресло – детям» пройдет в Пензенской области 10 октября В Пензе женщина по совету «сотрудника банка» оформила несколько кредитов и перевела более 3 млн. рублей на неизвестные номера и счета
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама