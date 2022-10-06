В Никольском районе мужчина предстанет перед судом за покушение на убийство Криминал

Пенза, 6 октября 2022. PenzaNews. 64-летний житель Никольского района Пензенской области обвиняется в покушении на убийство молодого человека 2001 года рождения.

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«По данным следствия, днем 18 мая 2022 года в Никольском районе обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, испытывая неприязненные отношения к пасынку, начал высказывать последнему претензии по поводу того, что он пригласил в дом своего приятеля, не помогает по хозяйству и не работает. Молодой человек в ответ оскорбил обвиняемого. Мужчина взял на кухне охотничий нож и нанес им лежащему на диване потерпевшему один удар в область грудной клетки», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что молодой человек и его приятель выбежали из комнаты, после чего направились к соседям, которые вызвали скорую помощь, потерпевший был незамедлительно госпитализирован.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что ему причинен тяжкий вред здоровью», — уточняется в пресс-релизе.

В тексте указано также, что в ходе следствия обвиняемый содержался под стражей, в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.