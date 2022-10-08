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За оплату покупок чужой картой жителю Пензы грозит реальный срок

10:11 | 08.10.2022 | Криминал

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Пенза, 8 октября 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Пензы, который оплатил чужой картой покупки в магазинах на сумму более 1,7 тыс. рублей.

За оплату покупок чужой картой жителю Пензы грозит реальный срок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Пензе задержан житель областного центра 1971 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Оперативники установили, что мужчина похитил более 1,7 тыс. рублей с потерянной банковской карты, которая принадлежала пензенцу 1989 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что оплачивал найденной картой покупки в различных магазинах Пензы», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В пресс-релизе уточняется также, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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