Житель Городищенского района осужден за неправомерный оборот средств платежей Криминал

Пенза, 8 октября 2022. PenzaNews. 26-летний житель Городищенского района Пензенской области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

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«Следствием и судом установлено, что осенью 2020 года к жителю Городищенского района, формально выступающему в качестве руководителя общества с ограниченной ответственностью, обратился молодой человек с предложением за денежное вознаграждение сбыть ему электронные средства и носители информации для осуществления доступа к открытым расчетным счетам данного юридического лица, приема, выдачи и перевода денежных средств. Тот согласился и с этой целью обратился в два пензенских банка для заключения договоров банковского обслуживания. Получив банковские карты, житель города Городище одну из них передал тому же молодому человеку, вторую — девушке. За незаконный сбыт банковских карт и пин-кодов к ним злоумышленник получил около 15 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем отмечается, что ранее мужчина был судим за публичное оскорбление и применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении сотрудника полиции, предоставление паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном руководителе организации.

«Приговором суда за неправомерный оборот средств платежей ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.