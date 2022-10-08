23:34:06 Понедельник, 10 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Городищенского района осужден за неправомерный оборот средств платежей

11:03 | 08.10.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 8 октября 2022. PenzaNews. 26-летний житель Городищенского района Пензенской области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Житель Городищенского района осужден за неправомерный оборот средств платежей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что осенью 2020 года к жителю Городищенского района, формально выступающему в качестве руководителя общества с ограниченной ответственностью, обратился молодой человек с предложением за денежное вознаграждение сбыть ему электронные средства и носители информации для осуществления доступа к открытым расчетным счетам данного юридического лица, приема, выдачи и перевода денежных средств. Тот согласился и с этой целью обратился в два пензенских банка для заключения договоров банковского обслуживания. Получив банковские карты, житель города Городище одну из них передал тому же молодому человеку, вторую — девушке. За незаконный сбыт банковских карт и пин-кодов к ним злоумышленник получил около 15 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем отмечается, что ранее мужчина был судим за публичное оскорбление и применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении сотрудника полиции, предоставление паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном руководителе организации.

«Приговором суда за неправомерный оборот средств платежей ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 347 случаев заражения коронавирусом В Пензе мужчина предстанет перед судом за убийство сожительницы
Полицейские разыскивают неизвестного, который поджег дачный дом в Лунинском районе В Пензенской области за сутки подтверждено 323 случая заражения коронавирусом
Профилактическое мероприятие «Автокресло – детям» пройдет в Пензенской области 10 октября В Пензе женщина по совету «сотрудника банка» оформила несколько кредитов и перевела более 3 млн. рублей на неизвестные номера и счета
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама