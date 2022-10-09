В Пензе женщина по совету «сотрудника банка» оформила несколько кредитов и перевела более 3 млн. рублей на неизвестные номера и счета Криминал

Пенза, 9 октября 2022. PenzaNews. Жительница Пензы после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка, оформила несколько кредитов и перевела более 3 млн. рублей на неизвестные номера и счета.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший сообщил собеседнице, что по ее банковскому счету происходят подозрительные операции; чтобы пресечь противоправные действия, ей необходимо оформить кредит и все деньги перевести на «безопасный счет».

«Пензячка поверила лжесотруднику банка и выполнила все его указания. В течение нескольких дней в различных банках города Пензы она оформила несколько кредитов на сумму более 3 млн. рублей и все деньги перевела на различные телефонные номера и банковские счета, которые продиктовал злоумышленник. После того как все операции по переводу средств были завершены, жительница Пензы поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась с заявлением в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».