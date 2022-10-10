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Полицейские разыскивают неизвестного, который поджег дачный дом в Лунинском районе

10:51 | 10.10.2022 | Криминал

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Пенза, 10 октября 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который поджег дачный дом в поселке Ягодном Лунинского района Пензенской области.

Полицейские разыскивают неизвестного, который поджег дачный дом в Лунинском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился владелец дома – житель Саранска, который в момент инцидента находился по месту своего жительства.

«В результате пожара помещение выгорело изнутри и сгорела крыша. Предварительно, потерпевшему причинен ущерб на 500 тыс. рублей. Полицейские выехали на место преступления, изъяли вещественные доказательства, назначили пожарно-техническую и физико-химическую экспертизы», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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