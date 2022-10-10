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В Пензе мужчина предстанет перед судом за убийство сожительницы

12:56 | 10.10.2022 | Криминал

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Пенза, 10 октября 2022. PenzaNews. 59-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в совершении убийства сожительницы.

В Пензе мужчина предстанет перед судом за убийство сожительницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 23 августа 2022 года обвиняемый находился в квартире на улице Экспериментальной в Пензе с сожительницей. Между ними произошел конфликт из-за продажи мужчиной своего сотового телефона. В ходе выяснения отношений злоумышленник нанес сожительнице множественные удары по голове и телу предметами посуды. После избиения женщины он лег спать. Утром следующего дня соседка обнаружила, что потерпевшая не подает признаков жизни. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что женщина 1969 года рождения скончалась от множественных ран головы, сопровождавшихся массивной кровопотерей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что после задержания мужчина был заключен под стражу, вину в совершении убийства он признал.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.

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