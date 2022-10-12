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Бывшего врио министра физкультуры и спорта Пензенской области будут судить по делу о взятках на сумму более 2 млн. рублей

09:05 | 12.10.2022 | Криминал

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Пенза, 12 октября 2022. PenzaNews. Бывший врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на сумму более 2 млн. рублей.

Бывшего врио министра физкультуры и спорта Пензенской области будут судить по делу о взятках на сумму более 2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального следственного управления СКР, экс-чиновнику вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

«По данным следствия, в период с апреля 2020 года по октябрь 2021 года обвиняемый, занимавший должность министра и временно исполняющего обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области, на постоянной основе получал взятки от лица, организовавшего на территории региона спортивные мероприятия по настольному теннису с целью продажи видеотрансляций турниров букмекерским организациям. Незаконное вознаграждение он получал за общее покровительство его деятельности, в том числе оказание помощи при возникновении у организатора спортивных мероприятий трудностей и проблем в сфере физической культуры и спорта в регионе. Временно исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области задержан 15 октября 2021 года при передаче ему очередной взятки в размере 120 тыс. рублей. В общей сложности он получил взятки в размере 1 млн. 700 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе расследования уголовного дела был выявлен еще один факт получения экс-чиновником взятки в крупном размере.

«Так, в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года обвиняемый на постоянной основе получал от жителя Пензы, занимавшегося организацией и покупкой видеотрансляций турниров по нескольким видам спорта, взятки за общее покровительство его деятельности и оказание ему помощи при возникновении трудностей в организации турниров. В общей сложности он получил взятки в размере 360 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что судом по ходатайствам следователя в обеспечительных целях наложен арест на автомашину, жилые помещения, земельный участок, ценные бумаги и денежные средства обвиняемого.

В пресс-релизе указано также, что уголовное дело было расследовано следователями СУ СКР по региону при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Пензенской области, в настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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