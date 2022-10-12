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Вынесен приговор двоим жителям Пензы, отнявшим у подростка рюкзак

10:32 | 12.10.2022 | Криминал

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Пенза, 12 октября 2022. PenzaNews. Суд назначил реальные сроки лишения свободы двоим жителям Пензы 1996 и 1990 годов рождения, которые отняли у подростка рюкзак с личными вещами.

Вынесен приговор двоим жителям Пензы, отнявшим у подростка рюкзак. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что днем 15 февраля 2022 года два приятеля, находившиеся в состоянии опьянения, увидели на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ молодого человека с рюкзаком. Злоумышленник 1996 года рождения предложил знакомому открыто похитить рюкзак у юноши, тот согласился. Подойдя к подростку, он попытался отобрать у потерпевшего рюкзак, тот оказал сопротивление, злоумышленник нанес ему кулаком удар в область головы, отчего несовершеннолетний упал на землю. В этот момент второй соучастник преступления отобрал у подростка 2006 года рождения рюкзак с имевшимися в нем личными вещами, после чего они скрылись с места происшествия. Злоумышленники были задержаны полицейскими в дачном массиве в тот же день», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что оба соучастника грабежа ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и другие противоправные деяния.

«Приговором суда одному из соучастников преступления назначено наказание в виде двух лет восьми месяцев лишения свободы, второму — в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.

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