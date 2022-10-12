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В Пензе пенсионерка по совету мошенника сняла со счета более 1 млн. рублей и перевела часть суммы неизвестному

17:41 | 12.10.2022 | Криминал

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Пенза, 12 октября 2022. PenzaNews. 72-летняя жительница Пензы по совету мошенника, представившегося сотрудником правоохранительных органов, сняла со счета более 1 млн. рублей и перевела часть суммы неизвестному. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе пенсионерка по совету мошенника сняла со счета более 1 млн. рублей и перевела часть суммы неизвестному. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что злоумышленник убедил женщину в необходимости совершения определенных действий, поскольку некие лица якобы пытались похитить ее сбережения.

«Пенсионерка поверила звонившему, пошла в банк, сняла со своего счета более 1 млн. рублей и через банкомат перевела на указанный злоумышленником счет больше 400 тыс. рублей. Однако лжесотрудник попросил ее перевести и оставшуюся сумму. Тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», личность подозреваемого устанавливается.

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