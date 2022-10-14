Жителю Заречного грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда Криминал

Пенза, 14 октября 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Заречного Пензенской области 1968 года рождения за кражу велосипеда.

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«В полицию Заречного обратился местный житель 1986 года рождения. Мужчина рассказал, что неизвестные лица похитили велосипед, оставленный без присмотра возле подъезда дома. Стоимость похищенного составила более 8 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан мужчина, причастный к совершению преступления.

«Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.