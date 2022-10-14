18:24:01 Пятница, 14 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жителю Заречного грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда

10:21 | 14.10.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 14 октября 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Заречного Пензенской области 1968 года рождения за кражу велосипеда.

Жителю Заречного грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В полицию Заречного обратился местный житель 1986 года рождения. Мужчина рассказал, что неизвестные лица похитили велосипед, оставленный без присмотра возле подъезда дома. Стоимость похищенного составила более 8 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан мужчина, причастный к совершению преступления.

«Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 185 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области 17 октября стартует второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
Жителя Казеевки будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью собутыльника Житель Каменки стал жертвой мошенничества при покупке пиломатериалов
Олег Мельниченко назвал строящуюся в «Спутнике» школу важнейшим объектом для региона В Пензенской области за сутки подтверждено 211 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама