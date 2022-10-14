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Житель Каменки стал жертвой мошенничества при покупке пиломатериалов

11:30 | 14.10.2022 | Криминал

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Пенза, 14 октября 2022. PenzaNews. Житель Каменки Пензенской области 1982 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке пиломатериалов по объявлению в интернете.

Житель Каменки стал жертвой мошенничества при покупке пиломатериалов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в ходе телефонного общения мужчина договорился о приобретении товара и сразу перечислил на расчетный счет неизвестного 55 тыс. 650 рублей.

«После проведения оплаты мужчина пытался созвониться с «поставщиком», однако по телефону, указанному на сайте, больше никто не отвечал. До настоящего времени товар не получен», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что о подобных способах мошенничества потерпевшему было известно.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — добавляется в тексте.

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