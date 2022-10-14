Жителя Казеевки будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью собутыльника Криминал

Пенза, 14 октября 2022. PenzaNews. 56-летний житель села Казеевка Пензенской области предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью собутыльника.

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«По версии следствия, днем 25 августа 2022 года мужчина приехал на рыбалку на берег Сурского водохранилища в поселок Ленинка Пензенского района, где стал распивать спиртное рядом со своим сараем, в котором хранил рыболовные принадлежности. Ближе к вечеру во время прогулки вдоль берега он встретил своего знакомого в компании еще двух рыбаков, которые предложили ему присесть к ним за стол для совместного употребления алкогольных напитков. В ходе распития спиртного злоумышленник по неосторожности опрокинул стол с продуктами питания. Из-за этого один из рыбаков сделал ему замечание, и между мужчинами возник словесный конфликт. Рассердившись на слова обидчика, мужчина взял со стола нож с деревянной рукояткой и, используя его в качестве оружия, умышленно нанес один удар в область живота потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что после совершения преступления мужчина вернулся к своему сараю, где в последующем был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов, которые доставили его в отдел полиции.

«В ходе предварительного следствия свою вину мужчина признал», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Пензенский районный суд.