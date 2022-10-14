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Жителя Казеевки будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью собутыльника

12:55 | 14.10.2022 | Криминал

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Пенза, 14 октября 2022. PenzaNews. 56-летний житель села Казеевка Пензенской области предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью собутыльника.

Жителя Казеевки будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью собутыльника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, днем 25 августа 2022 года мужчина приехал на рыбалку на берег Сурского водохранилища в поселок Ленинка Пензенского района, где стал распивать спиртное рядом со своим сараем, в котором хранил рыболовные принадлежности. Ближе к вечеру во время прогулки вдоль берега он встретил своего знакомого в компании еще двух рыбаков, которые предложили ему присесть к ним за стол для совместного употребления алкогольных напитков. В ходе распития спиртного злоумышленник по неосторожности опрокинул стол с продуктами питания. Из-за этого один из рыбаков сделал ему замечание, и между мужчинами возник словесный конфликт. Рассердившись на слова обидчика, мужчина взял со стола нож с деревянной рукояткой и, используя его в качестве оружия, умышленно нанес один удар в область живота потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что после совершения преступления мужчина вернулся к своему сараю, где в последующем был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов, которые доставили его в отдел полиции.

«В ходе предварительного следствия свою вину мужчина признал», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Пензенский районный суд.

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