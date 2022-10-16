Житель Пензы после звонка «сотрудника банка» перечислил более 640 тыс. рублей на неизвестный счет Криминал

Пенза, 16 октября 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1972 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя неизвестные пытаются оформить кредит, лишился более 640 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом предотвращения незаконных операций предложил собеседнику опередить мошенников, самостоятельно получить кредит и перечислить все средства на «безопасный счет»; в итоге мужчина поверил мнимому специалисту и перевел деньги на предоставленный им банковский счет.

«Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».