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Житель Пензы после звонка «сотрудника банка» перечислил более 640 тыс. рублей на неизвестный счет

12:15 | 16.10.2022 | Криминал

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Пенза, 16 октября 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1972 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя неизвестные пытаются оформить кредит, лишился более 640 тыс. рублей.

Житель Пензы после звонка «сотрудника банка» перечислил более 640 тыс. рублей на неизвестный счет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом предотвращения незаконных операций предложил собеседнику опередить мошенников, самостоятельно получить кредит и перечислить все средства на «безопасный счет»; в итоге мужчина поверил мнимому специалисту и перевел деньги на предоставленный им банковский счет.

«Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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