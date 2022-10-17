В Сосновоборском районе ревность привела мужчину на скамью подсудимых Криминал

Пенза, 17 октября 2022. PenzaNews. Прокуратура Сосновоборского района Пензенской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее несудимого 38-летнего жителя села Водолей, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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«По версии следствия, ночью 4 июля мужчина пришел к дому своей бывшей девушки и увидел припаркованный незнакомый ему автомобиль «Lada Kalina». Подойдя к двери жилища, он услышал в квартире мужской голос. Злоумышленник решил разобраться с соперником, но в дом заходить не стал, а спустился на улицу к машине и ударил по колесу автомобиля. На срабатывание охранной сигнализации никто не отреагировал. На почве ревности и злости он проткнул четыре колеса машины ножом и скрылся с места преступления, чем причинил значительный ущерб потерпевшему», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в ходе предварительного следствия свою вину мужчина признал.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка в границах Сосновоборского района. Санкция указанного состава уголовно-наказуемого деяния предусматривает наказание до двух лет лишения свободы», — сказала собеседница агентства.