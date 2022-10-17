Житель Пензы предстанет перед судом за разбойное нападение на пожилую женщину Криминал

Пенза, 17 октября 2022. PenzaNews. 51-летний житель Пензы, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, предстанет перед судом за разбойное нападение на пожилую женщину.

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«По версии следствия, днем 3 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле многоквартирного дома №155 на улице Суворова в Пензе, совершил разбойное нападение на 71-летнюю женщину, которой нанес не менее трех ударов рукой в область лица, причинив тем самым телесные повреждения. После этого он вырвал из ее рук сумку, в которой находились денежные средства в сумме более 4 тыс. рублей. Распорядиться похищенным злоумышленник не успел, поскольку на месте происшествия был задержан неравнодушными прохожими», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в ходе предварительного следствия свою вину мужчина признал.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сказала собеседница агентства.