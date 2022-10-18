Житель Тверской области обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому Криминал

Пенза, 18 октября 2022. PenzaNews. 37-летний житель Тверской области, который на своем автомобиле перевозил граждан иностранных государств, обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, вечером 11 октября [...] в Нижнеломовском районе автомобиль был остановлен сотрудниками полиции. При проверке документов установлены факты нарушения иностранными гражданами режима пребывания в Российской Федерации. Водитель и пассажиры были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. [...] Утром следующего дня водитель автомашины, желая избежать привлечения к административной ответственности за предоставление транспортного средства и оказание иных услуг иностранным гражданам, находящимся в России с нарушением установленного порядка транзитного проезда через ее территорию, а также желая помочь своим пассажирам избежать привлечения к административной ответственности, [...] попытался передать взятку в размере 15 тыс. рублей участковому уполномоченному полиции за незаконное бездействие — несоставление административных протоколов. Полицейский от получения незаконного вознаграждения отказался», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия.

«Мужчине предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу, вину в совершении данного преступления он признал. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — указано в тексте.