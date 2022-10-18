В Нижнем Ломове выявлен факт фиктивной регистрации гражданина иностранного государства Криминал

Пенза, 18 октября 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции Нижнеломовского района Пензенской области в ходе проведения мероприятий по предупреждению и пресечению незаконной миграции выявили факт фиктивной регистрации гражданина иностранного государства.

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«Установлено, что жительница Нижнего Ломова 1954 года рождения фиктивно зарегистрировала по месту своего жительства молодого человека 1994 года рождения, приехавшего в Российскую Федерацию из ближнего зарубежья, при этом предоставлять ему жилое помещение для проживания она не собиралась», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по факту фиктивной регистрации иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ.