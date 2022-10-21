Жительница Пензы после общения с «сотрудником Роспотребнадзора» лишилась более 90 тыс. рублей Криминал

Пенза, 21 октября 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1970 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Роспотребнадзора и сообщил, что ей полагается крупная денежная компенсация за ненадлежащее качество ранее заказанного крема, лишилась более 90 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший пояснил, что для получения денег в размере 350 тыс. рублей собеседнице сначала нужно оплатить услуги по оформлению документов.

«Воспользовавшись различными терминалами оплаты, гражданка перечислила указанную сумму на счета, предоставленные злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».