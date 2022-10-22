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В Кузнецке подросток подозревается в хищении денег с банковской карты

08:48 | 22.10.2022 | Криминал

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Пенза, 22 октября 2022. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 16-летнего жителя Кузнецка Пензенской области, который подозревается в хищении денежных средств с банковской карты.

В Кузнецке подросток подозревается в хищении денег с банковской карты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 3 октября 2022 года несовершеннолетний 2006 года рождения находился в гостях. Используя сотовый телефон потерпевшей с доступом к приложению «Мобильный банк», подозреваемый перевел с ее банковских карт 69 тыс. рублей, потратив их впоследствии на личные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем отмечается, что на момент совершения хищения молодой человек состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних, поскольку ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказано в пресс-релизе.

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