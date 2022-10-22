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Жительница Пензы после общения с «сотрудником банка» лишилась 348 тыс. рублей

10:50 | 22.10.2022 | Криминал

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Пенза, 22 октября 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 2000 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные пытаются похитить с ее счета деньги, лишилась 348 тыс. рублей.

Жительница Пензы после общения с «сотрудником банка» лишилась 348 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в ходе общения звонивший предложил женщине опередить мошенников и перевести средства на «безопасный счет».

«Воспользовавшись банковским приложением на телефоне, она перечислила деньги в размере 348 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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