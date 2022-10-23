В Пензенской области мужчина украл из магазина розы и подарил их жене Криминал

Пенза, 23 октября 2022. PenzaNews. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении избрана в отношении жителя Сердобска Пензенской области 1988 года рождения, который похитил из цветочного отдела магазина розы и подарил их своей супруге.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, установить подозреваемого удалось по записям с камер видеонаблюдения, всего из торгового зала мужчина вынес 47 роз.

Как отмечается в сообщении ведомства, свою вину он признал и пояснил, что был пьян, а украсть цветы решил потому, что денег на их приобретение у него не хватило; при этом супруга его поступок не одобрила.

«Узнав о случившемся, женщина такому великодушному жесту мужа не обрадовалась и на следующий день вернула подаренные цветы в количестве 34 штук в магазин. На вопросы полицейских, куда делись еще 13 штук, злоумышленник ответить не смог», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, по факту кражи возбуждено уголовное дело.