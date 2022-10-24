До двух лет лишения свободы может получить житель Заречного, угрожавший мужчине убийством Криминал

Пенза, 24 октября 2022. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Заречного Пензенской области 1979 года рождения, который угрожал мужчине убийством.

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«В полицию города Заречного с заявлением о преступлении обратился местный житель 1976 года рождения. Мужчина пояснил, что находился в квартире у знакомых, где у него произошел конфликт с одним из гостей. В результате этого злоумышленник, демонстрируя нож, стал угрожать ему убийством. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен гражданин 1979 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый признал свою вину», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».