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До двух лет лишения свободы может получить житель Заречного, угрожавший мужчине убийством

09:26 | 24.10.2022 | Криминал

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Пенза, 24 октября 2022. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Заречного Пензенской области 1979 года рождения, который угрожал мужчине убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Заречного, угрожавший мужчине убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В полицию города Заречного с заявлением о преступлении обратился местный житель 1976 года рождения. Мужчина пояснил, что находился в квартире у знакомых, где у него произошел конфликт с одним из гостей. В результате этого злоумышленник, демонстрируя нож, стал угрожать ему убийством. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен гражданин 1979 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый признал свою вину», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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