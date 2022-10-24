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Жительница Кузнецкого района вместо дополнительного заработка лишилась 34 тыс. рублей

09:52 | 24.10.2022 | Криминал

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Пенза, 24 октября 2022. PenzaNews. Жительница села Никольского Кузнецкого района Пензенской области в поисках дополнительного заработка попалась на уловку злоумышленника и лишилась 34 тыс. рублей.

Жительница Кузнецкого района вместо дополнительного заработка лишилась 34 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина пояснила, что на одном из сайтов в сети интернет разместила объявление о поиске дополнительного заработка. Через некоторое время с ней связался незнакомец. В ходе переписки в приложении WhatsApp мужчина предложил ей удаленную работу в банке. Для этого требовалось предоставить доступ к личному кабинету банка, что она и сделала. После этого женщина обнаружила, что с ее счета списана сумма в размере 34 тыс. рублей. Мнимый работодатель перестал выходить на связь, а гражданка поняла, что стала жертвой обмана», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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