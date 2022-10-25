Завершено расследование дела в отношении экс-руководителей саратовского авиазавода Скляра и Фомина Криминал

Пенза, 25 октября 2022. PenzaNews. Расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей ЗАО «Саратовский авиационный завод» Игоря Скляра и Олега Фомина, который являлся депутатом пензенской гордумы IV и V созывов, завершено.

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«Они обвиняются в преднамеренном банкротстве указанного предприятия, злоупотреблении полномочиями и неисполнении обязанностей налогового агента (ст. 196, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 199.1 УК РФ)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета России во вторник, 25 октября.

«По версии следствия, в 2009 году генеральный директор ЗАО «Саратовский авиационный завод» Скляр и председатель совета директоров предприятия Фомин вывели ликвидное имущество завода по заниженной стоимости, а также создали искусственную кредиторскую задолженность, что привело к банкротству предприятия и причинению материального ущерба на сумму 895,8 млн. рублей. Кроме того, Скляр не исполнил обязанности налогового агента ЗАО «Саратовский авиационный завод» по перечислению в бюджет НДФЛ, исчисленного из заработной платы работников завода, в размере 41,3 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что преступления были выявлены в 2016 году, для установления всех обстоятельств произошедшего необходимо было проведение экспертиз, а также иных следственных действий, в том числе связанных с поиском и анализом необходимых документов.

«Следствием собраны достаточные доказательства виновности Скляра и Фомина, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о дальнейшей передаче в суд», — добавляется в сообщении.