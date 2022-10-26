Житель Никольска лишился более 560 тыс. рублей при покупке пяти тонн борной кислоты Криминал

Пенза, 26 октября 2022. PenzaNews. Житель Никольска Пензенской области 1960 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке по объявлению в интернете пяти тонн технической борной кислоты для производства стекла.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в ходе переписки мужчина договорился о сделке, после чего заключил договор и перечислил на банковский счет неизвестного лица деньги, однако товар так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».