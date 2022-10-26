01:52:33 Четверг, 27 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Никольска лишился более 560 тыс. рублей при покупке пяти тонн борной кислоты

17:35 | 26.10.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 26 октября 2022. PenzaNews. Житель Никольска Пензенской области 1960 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке по объявлению в интернете пяти тонн технической борной кислоты для производства стекла.

Житель Никольска лишился более 560 тыс. рублей при покупке пяти тонн борной кислоты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в ходе переписки мужчина договорился о сделке, после чего заключил договор и перечислил на банковский счет неизвестного лица деньги, однако товар так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 94 случая заражения коронавирусом В Пензе на улице Строителей легковушка насмерть сбила пешехода
В Пензе женщина госпитализирована после наезда автомобиля В Городищенском районе выявлен факт незаконной выкопки более 100 деревьев
В Пензе при проведении строительных работ обнаружены останки шерстистого носорога В Пензенской области за сутки подтверждено 99 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама