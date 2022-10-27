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До двух лет лишения свободы может получить житель Пензенской области, угрожавший женщине убийством

09:24 | 27.10.2022 | Криминал

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Пенза, 27 октября 2022. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю села Никифоровка Пензенской области 1983 года рождения, который угрожал женщине убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Пензенской области, угрожавший женщине убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина в ходе возникшей ссоры с сожительницей 1974 года рождения угрожал ей убийством ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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