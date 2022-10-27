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Житель Засечного после общения с «сотрудником банка» лишился более 168 тыс. рублей

10:43 | 27.10.2022 | Криминал

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Пенза, 27 октября 2022. PenzaNews. Житель села Засечного Пензенской области 1988 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с его счета мошенники пытаются списать деньги, лишился более 168 тыс. рублей.

Житель Засечного после общения с «сотрудником банка» лишился более 168 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, под предлогом блокировки незаконных операций звонивший попросил собеседника продиктовать реквизиты банковской карты и коды подтверждения, поступившие в SMS, что тот и сделал.

«После предоставления информации мужчине на телефон поступило оповещение о том, что с его счета списаны деньги в размере более 168 тыс. рублей. О подобных способах обмана потерпевшему было известно», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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