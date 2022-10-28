В Пензенской области будут судить водителя «ГАЗели», пытавшего дать взятку инспектору ДПС Криминал

Пенза, 28 октября 2022. PenzaNews. Сердобский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, который пытался дать взятку инспектору ДПС, чтобы избежать ответственности за пьяную езду.

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«По данным следствия, ночью 2 октября 2022 года в рабочем поселке Беково сотрудниками ДПС [...] была остановлена автомашина марки «ГАЗ-2705» под управлением 46-летнего мужчины. Поскольку водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии, для дальнейшего разбирательства [он был] доставлен в отделение полиции. Находясь в комнате для административно задержанных, мужчина попытался передать инспектору ДПС взятку в размере 15 тыс. рублей за непривлечение его к административной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.